Украина отказывается вести переговоры по Донбассу в Минске

Киев, , 16:26 — REGNUM Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко поддержала предложение постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко о необходимости переноса переговоров из Минска «на другую площадку». Об этом Геращенко написала 24 сентября на своей странице в Фейсбуке.

Она раскритиковала официальный Минск за то, что на 73-й сессии Генеральной ассамблее ООН белорусская делегация проголосовала против включения в повестку дня «вопроса о временно оккупированных территориях Украины».

«Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающихся Украины… Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны (как это показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы воздержались, проголосовав желтой кнопкой. Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорные «13», которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве», — отметила Геращенко.

Она считает, что Белоруссия утратила нейтральный статус в переговорах по Донбассу, поскольку Минск координирует свои действия с Кремлем.

«И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Я — за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве, и не будет голосовать с Кремлем в унисон — против Украины. По Беларуси, кроме откровенно недружественных Украине голосований, есть и хуже факты: объявление персонами нон-грата украинских журналистов и художников, в угоду Москве, похищение Павла Гриба и передача его ФСБ. Все это никак не корректируются с нейтральным статусом, наоборот, несет координацией действий с Кремлем», — добавила Геращенко.

Ранее, 23 сентября, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу, поскольку «Беларусь утратила нейтралитет». Он обвинил делегацию Белоруссии при ООН в «хроническом» голосовании против любых идей и предложений Украины, даже тех, «которые не касаются конфликта с Россией».

«Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, — это просто сателлиты… При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности идет речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генассамблеи», — сказал Ельченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года президент США Дональд Трамп предложил перенести из Белоруссии в другую страну переговоры по Донбассу.