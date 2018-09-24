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В Бельгии открыт памятник в честь латышских легионеров Ваффен СС

Политика

Как считает автор памятника, его монумент отражает общеевропейские ценности

В Бельгии открыт памятник в честь латышских легионеров Ваффен СС
Иллюстрация: Bundesarchiv, Bild 183-J16133
Латышский добровольческий легион СС

Рига, 24 сентября 2018, 16:20 — REGNUM  В воскресенье, 23 сентября, в бельгийском городе Зедельгем был открыт памятник в честь латышских легионеров Ваффен СС. Об этом сообщает новостной портал Латвии Vesti.lv.

Памятник был открыт в присутствии представителей латвийского посольства, представителей музея оккупации Латвии, а также на церемонии открытия присутствовал и мэр города Анника Вермелен. Памятник является результатом инициативы самого города Зедельгема в сотрудничестве с музеем оккупации.

Сама идея создания памятника появилась в 2014 году и уточнялась во время сотрудничества с самоуправлением Зедельгема. Автором идеи памятника является Кристап Гулбис.

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Как отмечает Vesti. lv, тема латышских легионеров в Зедельгеме была в известной степени забыта даже местными жителями, однако интерес к данному вопросу значительно увеличился после передачи на местном телевидении «Неизвестные места Бельгии», где людям рассказали о латышских военнопленных в период 1945—1946 года.

«Несмотря на то, что монумент в виде улья находится в Бельгии, он является частью латвийской истории и образа жизни. Его идеей было отразить в памятнике общие европейские ценности, понятные каждому, но несущие в себе нечто истинно латвийское», — рассказал на своей странице Facebook автор Кристап Гулбис.

Семья пчел символизирует собой нацию, а улей — государство с армией, законом и порядком. Пчелы — миролюбивые создания и никого не атакуют по собственной воле. Они жалят только тогда, когда им угрожает опасность: тогда они начинают сражаться за собственный улей, семью и свободу. Пчелы олицетворяют честность, усердие и серьезную работу. Во всем мире используются разные типы ульев, но классический латвийский улей существует только в Латвии, и страна должна этим гордиться. Характеристики латвийского улья не меняются с 1925 года, и все его пропорции соблюдены в выполненном памятнике.

В концентрационном лагере Зедельгема 2227 находились 15 тысяч латвийских солдат — столько же пчел живет в одном улье. Памятник отлит из бронзы, покрытой зеленой патиной, и украшен позолоченными пчелами из нержавеющей стали. Ночью объект будет подсвечиваться.

Напомним, что согласно решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией.

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