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Ярославские единороссы определились с председателем облдумы

Политика

Интриги не случилось: им стал Алексей Константинов

Ярославские единороссы определились с председателем облдумы
Иллюстрация: Администрация Ростовского района
Алексей Константинов

Ярославль, 24 сентября 2018, 16:10 — REGNUM  24 сентября на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» были подведены итоги завершившейся избирательной кампании в областную думу седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в мероприятии принял губернатор Дмитрий Миронов.

Одним из основных вопросов повестки дня стало определение кандидатуры для последующего выдвижения на пост председателя регионального парламента. Большинство делегатов конференции поддержало Алексея Константинова, ранее возглавлявшего Ростовский муниципальный район.

Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие. Уже завтра его кандидатура будет рассмотрена на первом заседании думы седьмого созыва.

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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