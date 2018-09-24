Япония и АСЕАН отпразднуют 45-ю годовщину сотрудничества

Джакарта, , 16:15 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в праздновании 45-й годовщины сотрудничества между Японией и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в кулуарах саммита АСЕАН в Сингапуре в ноябре 2018 года, сообщает Antaranews.

Премьер-министр встретится со всеми лидерами стран-членов АСЕАН на саммите АСЕАН — Япония. «Это одна из важных политических задач в наших отношениях», — отметил посол Японии при АСЕАН Кадзуо Сунага в Джакарте.

Япония является одним из стратегических партнеров АСЕАН, который имеет широкий спектр сотрудничества в различных областях. В экономической сфере число японских компаний, работающих в странах Юго-Восточной Азии, стали прочной основой для отношений Японии с ассоциацией.

Япония весьма активно участвует в Координационном центре по гуманитарной помощи и борьбе со стихийными бедствиями АСЕАН.

За последние 45 лет отношения между Японией и АСЕАН были основаны на нескольких ключевых принципах, таких как «Доктрина Фукуда» 1977 года, а также пять принципов дипломатии Японии и АСЕАН, объявленных в 2013 году.

На основе этих принципов Япония содействует свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону в качестве всеобъемлющей концепции в своей внешней политике. Одной из целей этой стратегии также является установление связей между Азией и Африкой, что приводит к стабильности и процветанию во всем регионе.

Напомним, в АСЕАН входит десять стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

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