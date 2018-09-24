Украинские рабочие угрожают Латвии

Рига, , 15:58 — REGNUM Пока европейские лидеры пытаются выработать общее соглашение между собой и найти выход из миграционного кризиса, связанный с беженцами из Африки и Ближнего Востока, в Европе начинает разворачиваться еще один, пока не столь заметный кризис, связанный уже с массовым потоком украинцев. Об этом сообщает новостной портал Латвии Vesti.lv.

За год независимости Украина лишилась более 10 млн человек, после смены власти на Украине в 2014 году страну накрыла новая волна эмиграции. Страны Восточной Европы, такие как Польша и Чехия, а также страны Прибалтики являются основными направлениями, которые выбирают украинцы для эмиграции. Глава МИД Украины Павел Климкин даже назвал сложившуюся ситуацию «катастрофической».

Стоит отметить, что эти европейские государства активно принимают приезжающих украинцев, что обусловлено нехваткой рабочей силы. Как сообщает Vesti.lv. новые мигранты могут «оказать серьезное влияние на политическую, национальную, языковую и культурную ситуации в тех странах, которые становятся для них новым домом».

Несмотря на то, что исследований на данную тему пока не проводилось, по мнению редакции Vesti. lv, такой наплыв не может не сказаться на коренном населении и государственных институтах восточноевропейских держав. Подчеркивается, что более всего это скажется не на Польше или Чехии, так как эти страны славянские и менталитет не сильно отличается от украинского, а именно на Литве, Латвии и Эстонии, где формируются «другие этносы, говорящие на совершенно других языках».

По статистике в Польше работают, проживают и учатся порядка двух млн украинцев, в Чехии — по официальным данным свыше 350 тысяч, по неофициальным — до 500 тысяч. В Прибалтийских республиках ситуация несколько иная.

Согласно все той же статистике, в Эстонии проживают около 25 тысяч украинцев, в Латвии и Литве свыше 50 тысяч. Однако, как отмечает Vesti. lv, число украинцев, приезжающих на заработки, постоянно растет, при этом далеко не все работают легально.

Как сообщает Vesti. lv, на стройках украинцев нанимают через компании, зарегистрированные на Украине, а в таком случае визы не нужны. Всего в 2017 году литовский департамент миграции выдал гражданам Украины 6 тыс. разрешений на временное проживание, а за семь месяцев этого года украинцы получили уже порядка 18 тыс. рабочих виз. В следующем году число приезжающих украинцев должно увеличиться на 40−50%, заявила глава литовского миграционного ведомства Эвелина Гудзинскайте.

«За минувший год число украинцев увеличилось на 50% — это очень стремительный рост. Литовские работодатели приветствуют рабочих-украинцев, поскольку Украина находится довольно близко. Кроме того, украинцы пользуются безвизовым режимом для коротких поездок, и с ними легко договориться на понятном для всех языке. Это предопределило то, что большинство разрешений на временное проживание в Литве получают именно граждане Украины», — говорит она.

Выбирая между тремя Прибалтийскими странами, активнее всего украинцы едут именно в Литву из-за ее географической близости к другим странам ЕС, более либерального миграционного законодательства. Активность также объясняется очень «теплыми» отношениями Киева и Вильнюса: литовские власти больше всего поддерживают Украину «во всех начинаниях», а также поставляют оружие, чего не одобряет Еврокомиссия.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики страдают от массовой эмиграции своих граждан в страны Западной и Северной Европы, так например недавний опрос показал, что более трети латвийцев (36%) в возрасте от 18 до 60 лет в ближайшем будущем планируют эмигрировать из страны. В связи с такой тенденцией Прибалтике необходимы новые люди, и приезжающие украинцы в данной ситуации рассматриваются как преимущество. Прежде всего потому что они «готовы работать за сравнительно небольшие по меркам ЕС прибалтийские зарплаты, что устраивает местных работодателей, но не устраивает самих литовцев, латышей и эстонцев».

По мнению профсоюзов, основная угроза состоит в том, что приезжие насильственно вытесняют местных рабочих и подталкивают молодых ребят к эмиграции.

«Миграция с Востока», по мнению же правых сил, несет за собой более «глубинную проблему» — наплыв славян несет угрозу языку, культуре, балтийской идентичности, государственности как таковой и порождает новую русификацию, так как большинство приезжих общаются на русском языке.

В целом, по общему убеждению, эксперты говорят о невозможности интеграции приезжих, а также о том, что наплыв славян, безусловно, скажется на Литве, Латвии и Эстонии, так как они не смогут раствориться среди коренного населения.