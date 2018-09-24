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Госдума 26 сентября обсудит во втором чтении пенсионный законопроект

Политика

Третье чтение может состояться 27 сентября

Москва, 24 сентября 2018, 15:54 — REGNUM  Совет Думы принял решение 26 сентября рассмотреть во втором чтении законопроект о пенсионной системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«В среду главным вопросом будет рассмотрение законопроектов, связанных с пенсионной реформой», — сказал Жуков по итогам заседания Совета Думы.

Ранее комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Одобрение получили поправки, предложенные президентом РФ.

Третье чтение законопроекта может состояться 27 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ГД поддержал изменения пенсионного законодательства во II чтении

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Пенсионная реформа
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