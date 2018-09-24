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Меркель не будет участвовать в банкете в честь визита Эрдогана в Берлин

Политика

По словам газеты SPIEGEL, в этом нет ничего специфического

Берлин, 24 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель не будет присутствовать на государственном банкете в честь визита в Берлин президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета SPIEGEL со ссылкой на источник в правительстве.

Торжественный банкет во дворце Бельвю организуется президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Отсутствие Меркель на торжестве не будет чем-то необычным — она редко участвует в подобных мероприятиях: последний раз Меркель присутствовала на таком банкете с королевой Великобритании Елизаветой II в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный визит Реджепа Эрдогана запланирован на 27−29 сентября. Ряд немецких политиков отказались прийти на торжественный вечер, демонстрируя свое неприятие политики Турции, в частности, аресты журналистов с немецким гражданством.

Читайте ранее в этом сюжете: Члены бундестага выступают против визита президента Турции в Берлин

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Немецко-турецкие отношения
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