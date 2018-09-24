Сипягин назовет имя владимирского сенатора в ближайшие дни

Владимир, , 15:47 — REGNUM Решение о назначении члена Совета Федерации от исполнительной власти Владимирской области пока не принято. Об этом 24 сентября сообщил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, победивший на выборах губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас я анализирую, кого из них делегировать в Совет Федерации. В ближайшее время эта фамилия будет озвучена», — сказал Владимир Сипягин на пресс-конференции.

ИА REGNUM напоминает, что в списке Владимира Сипягина три кандидата. Это депутат заксобрания Сергей Корнишов, редактор СМИ и областной депутат Иван Лютков, а также начальник департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания» Александр Пронюшкин.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. При явке 38,29% победу одержал представитель ЛДПР Владимир Сипягин (57%). Действующий глава области Светлана Орлова получила 37,46% голосов избирателей.

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