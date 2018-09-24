Израиль стремится расколоть Ближний Восток – президент Ливана

Бейрут, , 15:41 — REGNUM Власти Израиля планируют расколоть Ближний Восток на отдельные конфессиональные и общественные единицы. Об этом сегодня, 24 сентября, в интервью французскому изданию Figaro заявил президент Ливана Мишель Аун.

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По его словам, таким образом Израиль хочет собрать «сектантскую головоломку». Кроме того, ливанский лидер отметил, что сейчас именно израильские власти представляют угрозу для его страны, покушаясь на её суверенитет и права граждан.

Напомним, дипломатические отношения между государствами Ливан и Израиль не установлены. Согласно израильскому законодательству, Ливан считается «враждебным государством». В июле-августе 2006 года на общей границе велись боевые действия между режимом Тель-Авива и группировкой «Хезболла».

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