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Под Челябинском саперы с собаками разминировали условное минное поле

Политика

В маневрах приняли участие более 500 человек личного состава, 30 поисковых собак, а также более 40 единиц специальных машин разминирования

Челябинск, 24 сентября 2018, 15:40 — REGNUM  На полигоне в Челябинской области военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) разминировали условное минное поле. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что подразделения со специально обученными собаками действовали в рамках специальных учений с учетом опыта, полученного в ходе боевых действий в Сирии. Группы саперов были оснащены специальными миноискателями «Коршун» и комплектами разминирования ОВР-2 «Сокол». В ведомстве отметили, что в маневрах приняли участие более 500 человек личного состава, 30 поисковых собак, а также более 40 единиц специальных машин разминирования ИМР-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны уведомили, что 24 сентября на военном полигоне Ляур в Таджикистане начались антитеррористические учения российских военных. В ведомстве подчеркнули, что маневры направлены на отработку противодействия террористическим формированиям, наступающим на российские военные объекты в гористой местности.

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Военные учения
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