«Украинских туземцев должно быть по минимуму» — депутат Рады о политике МВФ

Киев, , 15:57 — REGNUM После выполнения новых условий МВФ, выборы на Украине можно не проводить — лучше назначить руководство страны прямо в МВФ, заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Мосийчук рассказал, какие требования на прошлой неделе поставил Международный валютный фонд перед Украиной:

«Сейчас МВФ требует предусмотреть в бюджете на 2019 год поднятие цены на газ для потребителей до уровня цен на немецком хабе. В госбюджете 2019 не должно быть заложено повышение минимальной зарплат и пенсий, а также урезаны социальные льготы».

Политик также отметил, что МВФ требует расширить полномочия американских антикоррупционных структур на Украине — Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Кроме того, голос международных экспертов должен иметь решающее значение при отборе судей в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).

«После выполнения этих требований, выборы модно не проводить, а просто назначить руководителей нашего государства в дирекции МВФ. Туземцев должно быть как можно меньше и все они должны быть тотально контролируемыми. Все эти требования несут непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку их внедрение приведёт к тотальному обнищанию украинцев и введению внешнего управления нашей страной», — прокомментировал Игорь Мосийчук.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве завершила работу делегация от МВФ. Ожидалось, что по результатам работы комиссии, МВФ и Украина заключат новое соглашение о сотрудничестве, и Украина получит очередной транш. Комиссия уехала ни с чем, заявив, что переговоры продолжаются, а кредит будет выделен не раньше принятия украинским парламентом бюджета на 2019 год.

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