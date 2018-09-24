Премьер Армении начнет консультации о досрочных парламентских выборах

Ереван, , 15:22 — REGNUM Исходя из результатов голосования на выборах в Совет старейшин Еревана, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время инициирует консультации о времени и условиях проведения досрочных парламентских выборов. Об этом Пашинян сообщил во время встречи с представителями армянской общины Нью-Йорка.

Согласно предварительным результатам голосования на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, состоявшихся 23 сентября, с большим отрывом побеждает блок «Мой шаг», в который входит партия премьер-министра «Гражданский договор». «Мой шаг» получил 81,06% голосов избирателей.

По словам Пашиняна, что полученные на прошедших выборах в Совет старейшин Еревана высокие показатели правящей политической силы могут показаться странными, но он придавал им особый контекст.

«Я попросил избирателей во время выборов в Совет старейшин Еревана проголосовать за блок «Мой шаг», отдав тем самым свой голос за проведение внеочередных парламентских выборов», — сказал Пашинян, подчеркнув, что теперь в ближайшее время может начать консультации.

Он также отметил, что внеочередные парламентские выборы планировалось провести до июня 2019 года, однако, с учетом выжидательного состояния потенциальных инвесторов, которым необходима долгосрочная политическая среда и благоприятное экономическое поле, выборы должны быть проведены раньше, чтобы начать процесс восстановления экономики.

В июне парламент Армении одобрил программу правительства Никола Пашиняна, в которой говорилось, что в течение года должны состоятся внеочередные парламентские выборы. Но спустя некоторое время парламентские силы, поддержавшие программу правительства, стали заявлять, что не видят необходимости в проведении выборов вне срока.

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