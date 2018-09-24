Белоруссия укрепляет границы с Украиной

Минск, , 15:16 — REGNUM Белоруссия намерена закрыть границу с Украиной, но не для «порядочных людей», а «для бандитов», которые везут оружие. Об этом сегодня в ходе встречи с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идёт сегодня беды для Белоруссии и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу», — заявил белорусский лидер.

В этой связи президент Белоруссии Александр Лукашенко также допустил увеличение числа пограничников на границе с Украиной, однако заявил, что «бездумно» это делаться не должно.

«Надо очень серьёзно к этому подойти. И сразу скажу, что механического решения по повышению численности с моей стороны не будет», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил необходимость посмотреть «и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск» на предмет наличия слишком большого числа «разного рода управленцев», а «штыков».

Президент Белоруссии потребовал, чтобы повышение численности пограничников проводилось в рамках перераспределения общей численности силовых ведомств, дополнительного поиска внутренних резервов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в связи «с миграционным кризисом в Европе, высоким уровнем терроризма в западноевропейских странах, а также сохранением высокого риска контрабанды оружия и боеприпасов в Белоруссию» Лукашенко принял решение об усилении границы страны на украинском и прибалтийском направлениях.

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