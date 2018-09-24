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На Генассамблеи ООН Казахстан расскажет, как достичь мира без террористов

Политика

Будет представлен кодекс поведения «Достижение мира свободного от терроризма»

Астана, 24 сентября 2018, 15:17 — REGNUM  В рамках выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов представит кодекс по борьбе с терроризмом, сообщает 24 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службе МИД Айбека Смадиярова.

Глава МИД будет выступать с трибуны ООН 28 сентября. В ходе выступления будет представлен кодекс поведения «Достижение мира свободного от терроризма». Документ предлагает создать широкую антитеррористическую коалицию, с помощью которой можно достичь к 2045 году мира без террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что терроризм и экстремизм по всему миру развивается из-за потери доверия между ведущими государствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: Терроризм развивается из-за недоверия между ведущими странами

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Политическая жизнь Казахстана
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