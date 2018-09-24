ВВС Ирака ликвидировали шестерых боевиков ИГИЛ*

Багдад, , 15:08 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали шестерых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дияла, сообщает 24 сентября Anadolu.

По словам представителей правоохранительных органов страны, удар ВВС был основан на анализе разведывательной информации.

Целью военных была группа боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемая полевым командиром. Цель была успешно поражена.

Напомним, по словам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади террористы в стране были полностью уничтожены еще в 2017 году, однако они по-прежнему проявляют свою активность.

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