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МИД Казахстана прокомментировал информацию о гражданках Казахстана в Сирии

Политика

Ранее сообщалось о семи женщинах и 16 детях, которых якобы восемь месяцев содержат в специальном лагере на территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям, на границе с Турцией

Астана, 24 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  Больше 20 заявлений-просьб об оказании содействия в возвращении на родину из Сирии и Ирака поступило в департамент консульской службы МИД Казахстана, об этом сообщил 24 сентября руководитель пресс-службы МИД Айбек Смадияров.

Документы направлены как родственниками, так и самими казахстанцами, находящимися в «горячих точках».

«На территории Сирии находятся 22 наших гражданина, которые официально стоят на консульском учете, из них 21 — это казахстанки, вышедшие замуж за граждан Сирии, и 1 мужчина, который находится там по работе», — сказал Смадияров.

Но, по его словам, граждане Казахстана в Сирии, которые официально стоят на консульском учете, живут в тех районах, где нет боевых действий.

«По остальным, которые не стоят на учете, к сожалению, мы подтвердить не можем. Мы работаем над этим вопросом», добавил он.

Напомним, 17 сентября руководитель пресс-службы МИДа Айбек Смадияров сообщал, что в ведомстве проверяют информацию о гражданках Казахстана и их детях, которые якобы не могут вернуться на родину после смерти глав семейств в Сирии. По данным казахстанского СМИ «31 канал», речь идет о семи женщинах и 16 детях, которых уже восемь месяцев содержат в специальном лагере на территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям, на границе с Турцией.

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Война в Сирии
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