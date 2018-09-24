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Песков о выборах губернаторов: «Элемент неожиданности присутствует»

Политика

Ранее кандидаты от ЛДПР выиграли вторые туры выборов во Владимирской области и Хабаровском крае

Москва, 24 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  В итогах выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области присутствует элемент неожиданности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

«Действительно, элемент неожиданности присутствует», — сказал представитель Кремля.

По его словам, итоги губернаторских выборов, в том числе в Хабаровском крае и Владимирской области, проанализируют в Кремле.

Представитель Кремля также добавил, что «выборы есть выборы». По его словам, российский лидер Владимир Путин именно это имеет виду, когда говорит о «приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидаты от ЛДПР выиграли вторые туры выборов во Владимирской области и Хабаровском крае. Так, во Владимирской области Владимир Сипягин набрал 57% голосов избирателей, а в Хабаровском крае Сергей Фургал получил почти 70%.

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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