МИД Казахстана получил 20 заявлений с просьбой о возврате из Сирии и Ирака

Астана, , 14:58 — REGNUM В департамент консульской службы МИД Казахстана поступило 20 заявлений от граждан республики с просьбой содействия в возвращении на Родину, сообщает 24 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Айбека Смадиярова.

По его словам, МИД Казахстана ведет работу по возврату из Сирии и Ирака граждан республики. По официальным данным, на территории Сирии находятся 22 гражданина Казахстана, в том числе 21 женщина, которые вышли замуж за сирийцев. По остальным гражданам достоверной информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что министерство определяет местонахождение граждан республики в Сирии и Ираке. Вопросом поиска занимаются посольство в Иордании и генконсульство в Ливане.

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