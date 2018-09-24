Маневры ветхих кораблей ВМС Украины считают политической хитростью

Москва, , 15:21 — REGNUM Украина не собирается создавать военную базу в Азовском море, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Он выступил 24 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Синельников-Оришак напомнил о небольшой глубине водоема, в среднем около семи метров:

«Создавать на мелководье военную базу — это более чем странно».

По его мнению реальная цель переброски флотилии другая:

«Для чего-то это было сделано. Для чего-то ваши корабли пошли именно сейчас?»

«Потому что сегодня Порошенко приземляется в Нью-Йорке, где будут обсуждаться санкции за Азов, нужна была провокация», — дала очевидный ответ ведущая Ольга Скабеева. С 12 сентября в американском городе проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН, с 19 сентября началась так называемая «неделя высокой политики» с участием лидеров стран и обсуждением наиболее важных тем.

Ранее о возможной провокации заявил другой гость программы, капитан 1-го ранга Михаил Ненашев. Он обратил внимание на возраст судов, которые, по его оценке, не являются флотом. Сопровождение береговой охраны Погранслужбы ФСБ обезопасило от нежелательных сценариев, например, от заявлений, что старым кораблям ВМС Украины в экономической зоне «днище протаранили».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября украинские корабли «Донбасс» и «Корец» прошли под Керченским мостом. По официальной информации, суда должны усилить военное присутствие Украины в Азовском море.