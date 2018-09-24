На президентских выборах в Литве у консерваторов – два кандидата

Вильнюс, , 14:40 — REGNUM Экс-посол ЕС в РФ, экс-глава МИД Литвы Вигаудас Ушацкас, или экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните — из этих двух политиков партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы будет выбирать своего кандидата на пост президента Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 сентября. Оба кандидата согласились участвовать во внутрипартийном голосовании.

При этом ранее Ушацкас говорил, что готов участвовать в президентской гонке и без партийной поддержки, чем вызвал возмущение руководства партии. Председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и вовсе пригрозил пожизненно исключить Ушацкаса из партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы. Ушацкас объявил о своём решении баллотироваться не дожидаясь внутрипартийных выборов.

Шимоните является беспартийной, но работала в правительстве консерваторов министром финансов, а в настоящий момент один из самых ярких представителей фракции консерваторов в парламенте. Ранее она утверждала, что не хочет идти на выборы, однако в итоге её уговорили. Впрочем, нет никаких гарантий, что, если Ушацкас проиграет на внутрипартийных выборах Шимоните, у которой среди консерваторов более крепкие позиции, он откажется баллотироваться.

Напомним, выборы президента Литвы состоятся весной 2019 года. Лидерами рейтинга в настоящий момент являются экономист Гитанас Науседа, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, действующий премьер Саулюс Сквернялис. Последние двое лидеров рейтинга пока не подтвердили своё участие.

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