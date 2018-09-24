Фаворит рейтингов в Литве не пойдёт в президенты от консерваторов

Вильнюс, , 14:36 — REGNUM Экономист Гитанас Науседа, который в настоящий момент возглавляет рейтинги опросов общественного мнения о следующем президенте Литвы, получил от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы приглашение участвовать во внутрипартийных выборах кандидата в президенты, но в итоге отклонил такое предложение. Об этом Науседа заявил сегодня, 24 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поблагодарив консерваторов за предложение, Науседа напомнил, что является беспартийным и выбирает «более сложный путь», без поддержки одной из партий. В объяснениях, которые экономист изложил на своей страничке в социальной сети Facebook, он ещё раз подчеркнул, что идёт на выборы как независимый кандидат и с широкой программой, которая не может укладываться в повестку лишь одной партии.

Напомним, выборы президента Литвы состоятся весной 2019 года. Лидерами рейтинга в настоящий момент являются экономист Гитанас Науседа, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, действующий премьер Саулюс Сквернялис. Последние двое лидеров рейтинга пока не подтвердили своё участие.

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