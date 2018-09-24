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В Кремле не знают подробностей нового задержания Навального

Политика

О произошедшем в администрации президента узнали от СМИ

Москва, 24 сентября 2018, 14:34 — REGNUM  В Кремле не располагают информацией о новом задержании оппозиционного блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться с этим вопросом в правоохранительные органы.

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«Мы так же об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать, не знаю, в связи с чем, почему», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня утром, 24 сентября, блогер Алексей Навальный был снова задержан на выходе из спецприёмника, где он отбыл 30 суток ареста за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия»). Сотрудники правоохранительных органов доставили его в ОВД «Даниловский». Навальному грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей или арест до 20 суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, об очередном задержании в Москве оппозиционного блогера Алексея Навального сообщалось в конце августа 2018 года. Тогда, как уточняла его пресс-секретарь Кира Ярмыш, Навальный был задержан правоохранителями в подъезде своего дома и доставлен в ОВД «Даниловский».

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Дела Алексея Навального
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