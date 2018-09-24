Будапешт жестко разговаривает не только с Украиной, но и ЕС — эксперт

Киев, , 14:34 — REGNUM Киев и Будапешт «играют мышцами» накануне встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Об этом 24 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог-международник Дмитрий Тужанский.

«Венгрия выдает паспорта только семь лет, не 20 лет… Действительно, Украина потеряла время на реакцию… Идет игра мышцами перед встречей в Нью-Йорке. Игра мышцами довольно серьезная и опасная, потому что говорят о высылке дипломатов. Этого не было в украинско-венгерских отношениях. Но вы видите, что Украина до сих пор не выслала консула, несмотря на угрозы. На мой взгляд, стороны больше настроены на конструктив и оставляют поле для маневра», — сказал Тужанский.

Он считает, что Будапешт проявляет жесткую риторику не только в отношении Украины, но и стран Евросоюза.

«На прошлой неделе с Францией была перепалка. Венгрия отказывается принимать мигрантов и рассказывает, что она не французская колония. Подобная риторика — это стиль Венгрии. Как реагировать Украине? На примере закона об образовании мы видим, что украинская сторона реагирует адекватно и конструктивно. Украинская сторона как раз не провоцирует какие-то скандалы с соседями. Сколько бы ни критиковали закон об образовании, мы вышли на конструктив с поляками, румынами. Венгрия остается для нас болезненным вопросом», — добавил Тужанский.

Эксперт напомнил, что Венгрия нарушает украинское законодательство, выдавая свои паспорта гражданам Украины.

«Тема паспортов очень хорошо известна обеим сторонам, но после этого видео (о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины — ИА REGNUM ) она перешла в публичную плоскость. Сейчас обе стороны понимают, что теперь все серьезно. Сколько бы Венгрия не говорила, что она ничего не нарушает, она нарушает украинское законодательство», — отметил Тужанский.

Политолог ожидает, что венгерско-украинский спор решится на предстоящем заседании Генассамблеи ООН в США.

«Есть хороший шанс для этого… Проблема в том, что нет быстрого решения. Высылка консула или посла, смена законодательства не решат проблемы. Если мы говорим о гражданстве и вторых паспортах, то это вопрос не только Венгрии… По венгерскому направлению мы говорим про около 100 тыс венгерских паспортов, которые есть на руках у украинских граждан. Мне кажется, что много румынских и российских паспортов», — рассказал Тужанский.

Он также считает, что Киеву опасно менять законодательство о гражданстве накануне выборов.

«Нужно определить вектор движения по урегулированию вопроса с паспортами ЕС. Это не выглядит не логичным, потому что мы туда стремимся. Речь не идет о разрешении двойного гражданства. Речь идет о межгосударственных договоренностях и соглашениях как одном из компромиссных вариантов с Венгрией и Румынией — членами НАТО… Важно вывести эти вопросы за границы избирательной кампании. У нас она стартовала и это оказывает давление на наших политиков — президента и всех кандидатов. Очень опасно вносить изменения в законодательство о гражданстве в разгар избирательной кампании, потому что мы можем такое напринимать», — подытожил Тужанский.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Венгрии Сийярто пообещал выслать украинского консула, если Киев вышлет одного из венгерских консулов. Так, на вопрос журналиста о том, как Венгрия ответит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто сказал, что «мы можем выслать украинского дипломата подобного ранга».

Напомним, 19 сентября глава МИД Украины Климкин заявил, что Украине известно о том, что в Закарпатье скрытно выдаются венгерские паспорта. По его словам, Украина проверяет подлинность видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта.

«Конечно… должны сделать это как серьезные люди, но исходим из того, что оно является аутентичным. Я его покажу Сийярто, скажу, что консулу нечего делать, пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште», — сказал Климкин.

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