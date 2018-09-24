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«Никакой информации нет»: Песков о дате встречи Путина с лидерами партий

Политика

Глава государства традиционно регулярно проводит встречи с руководителями парламентских партий

Москва, 24 сентября 2018, 14:33 — REGNUM  Пока никакой информации о возможных сроках встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме по итогам прошедших выборов глав регионов нет, заявил 24 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства традиционно регулярно проводит встречи с руководителями парламентских партий.

Напомним, 23 сентября состоялся второй тур выборов губернаторов Владимирской области и Хабаровского края. В обоих регионах победили представители ЛДПР.

Отметим, что в Хакасии в этот же день также должен был состояться второй тур, однако его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

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