Сипягин заявил об открытости для бывшего губернатора

Владимир, , 14:31 — REGNUM Победитель выборов губернатора Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) сообщил о готовности сотрудничать с бывшим главой области Николаем Виноградовым. Такое заявление Владимир Сипягин сделал во время пресс-конференции 24 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я готов сотрудничать со всеми людьми, со всеми бывшими руководителями, действующими руководителями, у которых главная цель — развитие Владимирской области. Если у них есть эта цель и если они донесут до меня и смогут это доказать, то я открыт для любого сотрудничества. И даже с бывшим губернатором Виноградовым», — сказал Владимир Сипягин.

Также победивший кандидат заявил, выступает за социальные лифты и готов рассматривать действующий сотрудников администрации для участия в своей команде. При этом Владимир Сипягин не стал отвечать на вопрос, кто из состава высшего руководства администрации покинет пост.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. Владимир Сипягин набрал 57% голосов. Действующий глава области Светлана Орлова набрала 37,46% голосов.