Мэй верна своему курсу на Brexit, несмотря на критику

Лондон, , 14:40 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вместе со своей командой остается полностью приверженной своему плану по Brexit несмотря на критику, которая значительно усилилась в последнее время, сообщает 24 сентября Reuters.

Правительство Соединенного Королевства проведет очередную встречу относительно переговоров о размежевании с ЕС на фоне раскола в Консервативной партии по данному вопросу.

Напомним, 29 марта 2019 года Великобритания должна покинуть Европейский союз, однако для этого необходимо договориться об условиях размежевания.

В британском истеблишменте на этот счет существуют две позиции. Если Мэй отстаивает «жесткий» Brexit, предполагающий полный разрыв связей с ЕС, то сторонники «мягкого» Brexit считают, что Лондон должен оставить для себя доступ к рынкам содружества и открытые границы.

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