Индонезия получит $78 млн от глобального экологического фонда

Джакарта, , 14:39 — REGNUM Усилия по охране окружающей среды и лесного хозяйства в Индонезии получат международную финансовую поддержку в размере 78,48 млн долларов США от глобального экологического фонда (GEF), сообщает Antaranews.

Индонезия является третьим по величине получателем помощи после Китая и Индии, заявил министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая.

«В решении вопросов охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезия стремится улучшить политику распределения, участия общин, усилий по пресечению лесных пожаров и опустынивания», — заявил министр.

Напомним, созданный в 1992 году глобальный экологический фонд оказывает поддержку странам в выполнении обязательств по решению глобальных экологических проблем и поддержке планирования и реализации целей устойчивого развития ООН. Средства поступают из взносов различных стран-вкладчиков.