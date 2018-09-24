Понедельник, 24 Сентября 2018 года
15:56:48 МСК

Индонезия получит $78 млн от глобального экологического фонда

Политика

Индонезия является третьим по величине получателем помощи после Китая и Индии

Джакарта, 24 сентября 2018, 14:39 — REGNUM  Усилия по охране окружающей среды и лесного хозяйства в Индонезии получат международную финансовую поддержку в размере 78,48 млн долларов США от глобального экологического фонда (GEF), сообщает Antaranews.

Индонезия является третьим по величине получателем помощи после Китая и Индии, заявил министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая.

«В решении вопросов охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезия стремится улучшить политику распределения, участия общин, усилий по пресечению лесных пожаров и опустынивания», — заявил министр.

Напомним, созданный в 1992 году глобальный экологический фонд оказывает поддержку странам в выполнении обязательств по решению глобальных экологических проблем и поддержке планирования и реализации целей устойчивого развития ООН. Средства поступают из взносов различных стран-вкладчиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить