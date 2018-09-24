Венгрия продолжит выдавать свои паспорта на территории Украины — эксперт

Киев, , 14:25 — REGNUM Венгрия продолжит выдавать свои паспорта гражданам Украины, чтобы усилить свои позиции в Закарпатской области. Об этом 24 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Евгений Филиндаш.

По его словам, встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке на генассамблее ООН не решит украинско-венгерский паспортный конфликт.

«Венгрия продолжит выдавать свои паспорта на территории Украины. Компромисс — это когда обе стороны идут на уступки. Если Венгрия согласится выдавать свои паспорта не так активно, она потребует что-то взамен… Венгрия это использует в своих интересах — для усиления своих позиций в Закарпатье. Действия Венгрии вредят национальным интересам Украины», — сказал Филиндаш.

Он напомнил, что Будапешт более 20 лет выдает свои паспорта украинцам. При этом Филиндаш упрекнул украинские власти в неспособности повысить соцстандарты, чтобы украинцы утратили интерес к получению другого гражданства.

«Подобные действия венгерская сторона проводит более 20 лет. Последние несколько лет это проходит супер активно. Почему это происходит? Политика действующей власти довела настроения украинцев до того, что по соцопросам фактически каждый второй гражданин Украины рассматривает возможность покинуть страну. Никто людям насильно «не всовывает» паспорта. Наоборот, граждане Украины из Закарпатья и других регионов ищут возможность как бы получить гражданство других стран. О чем это говорит? В Украине они себя чувствуют некомфортно и рассматривают возможность эмиграции… Это украинцы хотят получить украинское гражданство, а наоборот», — добавил Филиндаш.

Эксперт также назвал заявление министр Синятро о возможной высылке украинских дипломатов «наглостью».

"Могли бы венгры делать такие заявления в адрес США, России, Франции, Германии, Китая? Уверен, нет. Отношение к Украине с этой властью почти у всех соседей такое, что об неё можно вытирать ноги… В последние годы мы перессорились со всеми», — считает Филиндаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Сийярто пообещал принять ответные меры, если Украина вышлет одного из венгерских консулов. При этом дипломат выразил надежду, что обе страны смогут избежать такого сценария.

Сийярто отметил, что 25 сентября в Нью-Йорке на Генассамблее ООН планирует встретиться с главой МИД Украины Климкиным, чтобы обсудить «новый импульс антивенгерской агитации в Украине».

На вопрос о том, как Венгрия ответит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто сказал, что «мы можем выслать украинского дипломата подобного ранга».

Напомним, 19 сентября глава МИД Украины Климкин заявил, что Украине известно о том, что в Закарпатье скрытно выдаются венгерские паспорта. По его словам, Украина проверяет подлинность видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта.

«Конечно… должны сделать это как серьезные люди, но исходим из того, что оно является аутентичным. Я его покажу Сийярто, скажу, что консулу нечего делать (в Закарпатье), пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште», — сказал Климкин.