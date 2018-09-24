Эксперт о выборах во Владимирской области: в целом все прошло штатно

Москва, , 14:25 — REGNUM Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоятся 23 сентября. Светлана Орлова, баллотировавшаяся от партии «Единая Россия», набрала 37,46% голосов. Победитель выборов — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57% голосов избирателей, пришедших на выборы. Явка составила 38,29%.

«Выборы прошли абсолютно прозрачно, и без скандалов, в целом такое голосование — это следствие запроса людей на обновление, запрос видеть во власти новые лица, и на фоне этого многим политически игрокам в России надо сделать выводы. Голосование, прошедшее вчера во Владимирской области, было не столько голосование за Сипягина, сколько голосование против текущего губернатора», — прокомментировала ситуациюВице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

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