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Эксперт о выборах во Владимирской области: в целом все прошло штатно

Политика

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что результат второго тура губернаторских выборов во Владимирской области был вполне предсказуем

Москва, 24 сентября 2018, 14:25 — REGNUM  Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоятся 23 сентября. Светлана Орлова, баллотировавшаяся от партии «Единая Россия», набрала 37,46% голосов. Победитель выборов — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57% голосов избирателей, пришедших на выборы. Явка составила 38,29%.

«Выборы прошли абсолютно прозрачно, и без скандалов, в целом такое голосование — это следствие запроса людей на обновление, запрос видеть во власти новые лица, и на фоне этого многим политически игрокам в России надо сделать выводы. Голосование, прошедшее вчера во Владимирской области, было не столько голосование за Сипягина, сколько голосование против текущего губернатора», — прокомментировала ситуациюВице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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