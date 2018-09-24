Путин проведет 24 сентября совещание с главой Роскомнадзора — Песков

Москва, , 14:25 — REGNUM В рабочем графике президента России Владимира Путина на 24 сентября запланирована встреча с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, первая половина недели у Владимира Путина будет посвящена мероприятиям внутреннего характера. Песков отметил, что «совещание президента с главой Роскомнадзора» станет «публичной встречей».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Кремле подтвердили факт телефонного разговора Владимира Путина с сирийским лидером Башаром Асадом. Переговоры состоялись по инициативе сирийского стороны, уточнили в пресс-службе российского лидера.

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