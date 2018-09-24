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Посольство Израиля отказалось комментировать поставки С-300 Сирии

Политика

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ближайшие две недели передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300

Москва, 24 сентября 2018, 14:22 — REGNUM  Решение руководства Российской Федерации поставить Сирии ракетные комплексы противовоздушной обороны С-300 не стали комментировать в посольстве Израиля в Москве.

«Мы (посольство Израиля) не будем комментировать (информацию о поставках Сирии комплексов С-300)», — приводит ТАСС ответ израильского диппредставительства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ближайшие две недели передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300.

По его словам, комплекс, который способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км, существенно укрепит боевые возможности противовоздушной обороны Сирии.

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