В псковском законодательстве закрепили предпенсионные льготы

Псков, , 14:14 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов сегодня, 24 сентября, приняло поправки в региональное законодательство, которые закрепили существующий порядок предоставления гражданам социальных гарантий в связи с предстоящим повышением пенсионного возраста: региональные меры социальной поддержки будут предоставляться мужчинам по достижении 60 лет, женщинам — 55 лет, а не в связи с выходом на пенсию, как это было предусмотрено ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, поправки были поддержаны единогласно.

Изменения коснутся двух областных законов — «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и «Об образовании». Эти нормативные акты устанавливают ряд выплат, «привязанных» к наступлению пенсионного возраста. Среди них выплаты ветеранам труда — как федеральным, так и региональным, пенсионерам из числа бывших специалистов, проживающим в сельской местности — к ним относятся педагоги, медики, ветеринары, работники культуры, социальные работники и некоторые другие категории граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такими мерами социальной поддержки пользуются 96 тыс. жителей Псковской области. На эти цели региональный бюджет ежегодно направляет около 1 млрд рублей.

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