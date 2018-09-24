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Путин поговорил с Асадом по телефону

Политика

Обе стороны заявили о готовности к дальнейшим совместным усилиям по достижению долгосрочной нормализации в Сирии

Москва, 24 сентября 2018, 14:14 — REGNUM  Кремль подтвердил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с сирийским лидером Башаром Асадом. О переговорах, которые состоялись по инициативе сирийского стороны, сегодня, 24 сентября, сообщается на официальном сайте Кремля.

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Отмечается, что президента Сирийской Арабской Республики вновь выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии и гибелью 15 военнослужащих. В свою очередь российский лидер проинформировал о решении реализовать ряд дополнительных мер в САР. Путин уточнил, что это делается «в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300».

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Также стороны подтвердили готовность и в дальнейшем прилагать совместные усилия по достижению долгосрочной нормализации в Сирии, восстановлению её суверенитета, единства и территориальной целостности.

Как сообщало ИА REGNUM, российский самолёт Ил-20 сбит сирийской ракетой комплекса С-200 неподалеку от побережья Сирии в ночь на 18 сентября. Согласно докладу Минобороны РФ, израильские лётчики, которые в это время наносили удары по сирийским объектам, фактически подставили российское воздушное судно под удар сирийской системы ПВО. Кроме того, о проведении операции в Сирии Израиль Москву заранее не уведомил.

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Мирное урегулирование в Сирии
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