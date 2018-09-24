Папа Франциск: «Православные и католики почти одинаковые»

Станислав Стремидловский, , 15:44 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 17—23 сентября 2018 года стали: папа Франциск посетил Прибалтику; идеология джихадизма никуда не исчезла; Ирак никак не оправится; Всемирная исламская лига критикует Иран и отделяет от него шиитов; как Польша и Венгрия поняли слова о христианских корнях Европы; украинские униаты обнаружили свои корни в Вильнюсе; и другое.

Папа Римский Франциск посетил с апостольским визитом прибалтийские республики, передает Vatican News (Ватикан). Начал он с Литвы. В речи к властям республики понтифик упомянул об особом поводе визита, а именно о столетии обретения независимости. Папа подчеркнул, что литовский народ обладает «сильной душой, которая позволила ему выстоять и строить» на протяжении этих ста лет, отмеченных «испытаниями и страданиями», вплоть до мученичества. Эта сила напрямую связана с литовским гостеприимством: «На протяжении своей истории Литва сумела принять народы разных национальностей и религий. Все нашли на этих землях место для жизни: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне, немцы; католики, православные, протестанты, старокатолики, мусульмане и евреи… Все они жили вместе в мире вплоть до появления тоталитарных идеологий, которые разрушили способность принимать и гармонизировать различия, сея насилие и недоверие. Черпать силу из прошлого означает вернуть себе корни и всегда поддерживать живыми наиболее подлинные и оригинальные ваши черты, то, что позволяло вам расти и не погибнуть как нации: терпимость, гостеприимство, уважение и солидарность». Сегодня, констатировал Франциск, мы наблюдаем, как в мире поднимаются голоса, сеющие разделения и противостояния, и часто они используют в своих целях нестабильность и конфликты. Мы слышим также голоса, которые «провозглашают, что единственный возможный способ обеспечения безопасности и существования определенной культуры заключается в попытках устранить, стереть или выдворить другие культуры». В ответ на это «вы, литовцы, можете предложить свое оригинальное слово: принимать различия. Посредством диалога, открытости и понимания они могут преобразиться в мост единения между Востоком и Западом Европы».

Идеология ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никуда не исчезла. Об этом государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин предупредил во время конференции, посвященной гуманитарному кризису в Ираке и Сирии. Кардинал отметил, что в этих странах «мы стали свидетелями военного поражения так называемого ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», хотя изолированные группы «остаются или продолжают контролировать некоторые районы». Он призвал к диалогу, заметив, что «ситуация в Сирии после стольких лет войны настолько ухудшилась, что улучшить ее нелегко, но есть и положительные предпосылки, их следует усилить в контексте мирного решения и восстановления страны». Однако, подчеркнул Паролин, «в Сирии налицо сложный политико-военный процесс, результаты которого еще неопределенны». Святой престол по-прежнему серьезно обеспокоен ростом напряженности между региональными и международными игроками, которые сделали Сирию полем битвы «прокси-войны». В Ираке можно начать «возрождение разрушенных мест, в частности христианских деревень Ниневии, добиться постепенного и медленного возвращения христиан в свои дома». К сожалению, напряженность между центральным правительством Багдада и региональным правительством Курдистана «продолжает влиять на нормализацию жизни христианских общин», есть «серьезные опасения в отношении будущего», видна «опасность изменений демографической структуры этого региона (Ниневии — ИА Регнум), колыбели христианства в Ираке».

Как минимум восемнадцать кандидатов будут бороться за пять мест, зарезервированных для христиан, на предстоящих выборах автономного Иракского Курдистана, которые пройдут 30 сентября, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Конкуренция основных партий за то, чтобы заполучить места в парламенте, зарезервированные для христиан, разжигает споры и стимулирует призывы к христианским избирателям бойкотировать выборы. Пять кандидатов выдвигает движение «Рафидаин», три кандидата — Христианско-демократическая партия, пять кандидатов — Совет халдейской и ассирийской наций и столько же — Национальный союзный фронт. Не подтвердились слухи, что Демократическая партия Курдистана (ДПК) и Движение за перемены (Горран) будет стимулировать своих сторонников голосовать за кандидатов на места, отведенные для христиан. ДПК поддерживает претендентов от Совета халдейской и ассирийской нации, в то время как Горран делает ставку на список Христианско-демократической партии. Большинство выдвиженцев на места, зарезервированные для христиан, являются выходцами из мухафазы Дахук. Бойкотируют выборы сторонники «Абнаолнахраин», не согласные с отказом изменить избирательное законодательство так, чтобы обеспечить попадание членов религиозных меньшинств на места, зарезервированные для них (в частности армянского меньшинства). Парламент Иракского Курдистана насчитывает 111 мест.

Ирак, который пытается оправиться после разгрома джихадистов в Мосуле, продолжают терзать проблемы, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Состоявшиеся четыре месяца назад парламентские выборы показали, что страна политически разделена. Только четыре иракца из десяти приняли участие в голосовании. Лето было отмечено протестами, особенно на юге страны, митингующие выступали за борьбу с коррупцией, безработицей. По мнению багдадского архиепископа латинского обряда Жана Шлеймана, напряженность в Ираке формировалась давно. Не обращали внимание на поддержание инфраструктуры, отсутствовало внимание к гражданскому обществу, развилась коррупция, которая опустошила казну государства. При этом, говорит монсеньор, протесты во многом разжигаются извне. Ирак по-прежнему является местом, где сталкиваются интересы зарубежных стран. Растущая напряженность между шиитским Ираном (70% иракцев — мусульмане-шииты) и США, которые спустя пятнадцать лет после войны с Саддамом Хусейном не оставили страну, препятствует политическим решениям. В парламенте насчитывается около тридцати различных сил — хаотическая картина, нарисованная пропорциональной избирательной системой. Как подчеркивает Шлейман, «фундаментализм не был как следует осознан, особенно на Западе». Джихадистов рассматривали как некое движение, группу, которая сейчас есть, а завтра нет, в то время как это образ мысли. Можно пересчитать боевиков, но невозможно проникнуть в их душу, измерить радикальные изменения в культуре. И экстремизм распространен во всех сферах жизни.

Всемирная исламская лига (ВИЛ) приняла решение организовать международную исламско-христианскую конференцию в следующем году в Бейруте, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Об этом заявил генеральный секретарь ВИЛ Мохаммад аль-Исса. Лига, религиозное крыло саудовского ваххабизма, содействует панисламизму и политическому объединению всех мусульманских народов, имеет своей миссией распространение исламских учений через исламские школы и институты. Аль-Исса, бывший министр юстиции Саудовской Аравии, возглавляет организацию с 2016 года. На днях он встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном, спикер парламента Набихом Берри, греческим православным митрополитом Илией Аудехом и шиитским (школа Джафари) муфтием Ахмадом Кабаланом. После этого генсек ВИЛ дал пресс-конференцию. Для него Ливан является «естественным» местом примирения между мусульманами и христианами и между самими мусульманами. Обращаясь к муфтию, он сказал, что настало время «перевернуть темную страницу прошлого и начать новые отношения, основанные на терпимости, равноправии и сотрудничестве… достичь братского мусульманского примирения, глубоко развивая всё, что может привести к очищению сердец и упразднению конфликтов и разногласий, особенно между Саудовской Аравией и Ираном, блокировать тех, кто использует умму для достижения личных интересов и действует в соответствии с принципом «разделяй и властвуй». При этом аль-Исса подверг критике «экстремистскую конфессиональную политику Ирана в регионе», хотя и отметил, что это не относится к шиитам как таковым. Саудовскую Аравию сегодня обвиняют в том, что она продвигает «самый жесткий вариант ислама». В ответ генсек ВИЛ заявил, что его страна «не была такой до 1979 года», пока ее «и весь регион не затронуло движение «Сахва», близкое к «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое пыталось пропагандировать экстремистские идеи». И подчеркнул: «Мы хотим вернуться к тому, кем мы были: умеренному исламу, открытому миру и открытости для всех религий».

Префект дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинал Питер Тарскон критиковал миграционную политику Польши и Венгрии, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Кардинал выступил на Богословских днях, организованных в Мадриде. Он заявил, что в Польше и Венгрии плохо осмыслили слова папы Иоанна Павла II о «христианских корнях Европы», а также ими овладел страх перед наплывом иностранцев, особенно мусульман. Прелат из Ганы признал, что нынешний миграционный кризис является проблемой для всей Церкви, которая должна избегать ситуаций, когда религиозные верования могут подвергаться политическим манипуляциям. Он отметил, что в странах с арабским или буддийским большинством нет примеров страхов или враждебного поведения по отношению к людям других религий. Во время встречи с журналистами кардинал Тарксон подверг критике страны Европейского союза за участие в торговле оружием. Он отметил, что, как ни парадоксально, созданный во имя мира ЕС сегодня отправляет вооружения в различные регионы мира. Согласно католической газете Alfa y Omega, монсеньор намекал на продажу Испанией бомб Саудовской Аравии, принимающей участие в войне в Йемене.

Визит президента Польши Анджея Дуды в США и его переговоры с Дональдом Трампом в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) прокомментировал депутат польского сейма Томаш Жимковский, представляющий партию Кукиз'15 (Kukiz'15). Он заявил, что «очень разочарован этим визитом», поскольку надеялся на конкретные решения, в то время как звучали «только слова, более того, очень общие, не было жестов, указывающих на более тесное сотрудничество». Вопрос о постоянной американской базе в Польше остается лишь делом будущего. Не было видно твердой позиции президента Трампа и четкого заявления о санкциях для тех компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». По словам депутата, у него «сложилось впечатление, что этот визит не полностью подготовлен» и его «окончательный эффект не является, на мой взгляд, удовлетворительным». Как заметил Жимковский, «многие предыдущие правительства в Польше заявили о тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, но мало пользы для нас от выражения наших симпатий и лояльности».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук встретился в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Встреча проходила в офисе литовского МИД. В ней приняли участие также заведующая отделом стран Восточной Европы Аста Андрияускиене и отец Викентий Пелых, игумен монастыря святого Иосафата в Вильнюсе. Стороны обсудили общественную и религиозную ситуацию на Украине. Шевчук представил министру труд национального форума «Трансформация Украины» и роль Церквей и религиозных организаций в деле развития на Украине институтов гражданского общества и государственных механизмов европейского образца. Глава УГКЦ отметил, что он прибыл в Вильнюс во время турне папы Франциска по республикам Прибалтики. По словам архиепископа, его посещение Литвы является фактором исторического наследия Украинской греко-католической церкви, ведь Вильнюс долгое время был центром ее предшественников — киевских митрополитов, а также проявлением благодарности Католической церкви Литвы за помощь и солидарность с униатами во времена коммунистических преследований и знаком полного сотрудничества в настоящем. В завершение встречи министр иностранных дел Литвы поблагодарил лидера украинских греко-католиков за визит и заверил, что Вильнюс вместе с Украиной в ее стремлении быть свободной и независимой и всегда будет поддерживать ее народ в его нелегкой борьбе.

Папа Франциск заявил, что католики и православные очень близки, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом понтифик сказал корреспонденту ТАСС в короткой беседе на борту папского самолета по дороге в столицу Литвы, откуда началась апостольская поездка главы Католической церкви по трем прибалтийским республикам. «Мы [православные и католики] братья, я тебе скажу, мы почти одинаковые», — сказал папа, приветствуя журналиста, входящего в папский пресс-пул. Франциск приветствует в пути каждого в отдельности журналиста, сопровождающего его в поездке. 81-летний понтифик проходит из своего салона до хвоста самолета и почти для каждого находит теплые слова. Многие передают ему свои публикации или книги, которые радушно принимаются и передаются представителям пресс-службы. В нынешней поездке понтифика сопровождают 66 журналистов из разных стран, представляющих телевидение, печатные издания, информационные агентства.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.