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Еврокомиссия подала иск против Польши в Европейский суд

Политика

Варшава не подчинилась многочисленным требованиям Брюсселя отменить судебную реформу

Брюссель, 24 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  Брюссель подал в суд на Польшу, пытаясь добиться отмены судебной реформы, принятой правящей партией Польши «Право и справедливость» (PiS), передает немецкий телеканал N-TV 24 сентября.

Европейская комиссия подала иск в Европейский суд против Польши, поскольку введенный PiS закон об обязательном выходе судей на пенсию противоречит европейскому законодательству — подрывает принцип независимости судебных органов и нарушает принцип несменяемости судей. Если Европейский суд разделит мнение Еврокомиссии, Польша будет вынуждена отменить закон. В противном случае польскому государству грозят огромные штрафы.

Согласно этому закону, пенсионный возраст для судей верховного суда снизился с 70 до 65 лет. С начала июля власти воспользовались им, чтобы отправить на покой нескольких неугодных судей.

Польша отказалась изменять закон даже после нескольких требований из Брюсселя. В марте этого года Брюссель уже подавал иск против Польши из-за закона о судах общей юрисдикции.

Еврокомиссия уже начала дисциплинарную процедуру на основании 7 статьи Договора о ЕС, которая может привести к лишению голоса Варшавы в Совете ЕС. За эту меру должны проголосовать 22 из 28 стран ЕС, однако Великобритания и некоторые страны Центральной Европы не видят необходимости в подобной мере.

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