Аксенов о прошедших у берегов Крыма кораблях Украины: «Печальное зрелище»

Симферополь, , 13:59 — REGNUM Два «ржавых корыта» «Донбасс» и «Корец», принадлежащие Военно-морским силам (ВМС) Украины, выглядели печально на фоне Крымского моста. Об этом на странице в соцсети Facebook написал глава Крым Сергей Аксенов, комментируя сообщения о заходе двух украинских кораблей в Азовское море.

«Печальное зрелище, когда на фоне … Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что украинская сторона запросила у Росморпорта разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», принадлежащие ВМС Украины, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. 23 сентября украинские военные суда присоединились к каравану, следовавшему по Керченскому проливу из Черного в Азовское море.

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