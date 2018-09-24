Понедельник, 24 Сентября 2018 года
14:19:49 МСК

Аксенов о прошедших у берегов Крыма кораблях Украины: «Печальное зрелище»

Политика

22 сентября корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», принадлежащие ВМС Украины, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма

Симферополь, 24 сентября 2018, 13:59 — REGNUM  Два «ржавых корыта» «Донбасс» и «Корец», принадлежащие Военно-морским силам (ВМС) Украины, выглядели печально на фоне Крымского моста. Об этом на странице в соцсети Facebook написал глава Крым Сергей Аксенов, комментируя сообщения о заходе двух украинских кораблей в Азовское море.

«Печальное зрелище, когда на фоне … Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что украинская сторона запросила у Росморпорта разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», принадлежащие ВМС Украины, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. 23 сентября украинские военные суда присоединились к каравану, следовавшему по Керченскому проливу из Черного в Азовское море.

Читайте также: Проходящие под Крымским мостом украинские корабли попали на видео

А также: ВМС Украины обвинили РФ в «опасных инцидентах» в Керченском проливе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить