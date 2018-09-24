МИД РФ: поставки С-300 не должны повлиять на отношения России и Израиля

Москва, , 13:59 — REGNUM Отношения Москвы и Тель-Авива не сможет испортить поставка Россией Сирии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом 24 сентября заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, такая поставка «не должна» повлиять на российско-израильские отношения, поскольку такие меры относятся к суверенным правам РФ и Сирии.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Москвы в ответ на инцидент с самолетом Ил-20 защитят российских военнослужащих и «охладят горячие головы» тех, кто угрожает России в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шойгу заявил, что РФ в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

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