В Эстонии начало работу теневое правительство

Таллин, , 13:58 — REGNUM В Эстонии с сегодняшнего дня, 24 сентября, к работе приступило теневое правительство, сформированное новым политическим движением «Эстония 200».

Как уточнили в пресс-службе движения, созданное правительство не будет просто обсуждать вопросы «стоящие на повестке дня у действующего правительства», а представит своё видение общественности. Причем сделать это обещается уже в течение следующих месяцев.

«Мы считаем, что Эстония нуждается в решении серьёзных проблем, от которых зависит наше будущее, в отличие от примитивных предвыборных обещаний по перераспределению бюджета», — заявил премьер-министр теневого правительства Прийт Аламяэ.

Проект реформ «Ээсти 200» предполагает значительные изменения в вопросах управления государством, социальной сфере и сфере здравоохранения. Также его члены вынашивают амбициозный план по экономическому развитию страны.

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Раздачи портфелей, как в обычном правительстве страны, здесь не будет. В движении пояснили, что вместо этого будут сформированы «профессиональные команды, призванные решать конкретные задачи».

Заседания теневого правительства будут проходить каждую неделю, его состав будет представлен на сегодняшней пресс-конференции.

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