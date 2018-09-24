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На востоке Кении ликвидированы десятеро боевиков-исламистов

Политика

Военнослужащие страны получили ранения

Найроби, 24 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Военнослужащие армии Кении ликвидировали 24 сентября 10 боевиков сомалийской исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе столкновений на востоке страны, сообщает со ссылкой на кенийских военных британское агентство Reuters.

По данным министерства безопасности, инцидент, в ходе которого ранения получили также трое военнослужащих, произошел в округе Ламу.

«В ходе инцидента были убиты десятеро боевиков «Аш-Шабал» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указывается в заявлении оборонного ведомства.

«Солдаты начали преследование других боевиков, которые сбежали с ранениями», — добавили в минобороны.

Напомним, целью боевиков является свержение поддерживаемого ООН правительства в Сомали и введения жесткого религиозного режима. Исламисты регулярно совершают нападения на Кению, чье правительство отправило в 2011 году войска миротворцев.

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Гражданская война в Сомали
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