На востоке Кении ликвидированы десятеро боевиков-исламистов

Найроби, , 13:57 — REGNUM Военнослужащие армии Кении ликвидировали 24 сентября 10 боевиков сомалийской исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе столкновений на востоке страны, сообщает со ссылкой на кенийских военных британское агентство Reuters.

По данным министерства безопасности, инцидент, в ходе которого ранения получили также трое военнослужащих, произошел в округе Ламу.

«В ходе инцидента были убиты десятеро боевиков «Аш-Шабал» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указывается в заявлении оборонного ведомства.

«Солдаты начали преследование других боевиков, которые сбежали с ранениями», — добавили в минобороны.

Напомним, целью боевиков является свержение поддерживаемого ООН правительства в Сомали и введения жесткого религиозного режима. Исламисты регулярно совершают нападения на Кению, чье правительство отправило в 2011 году войска миротворцев.