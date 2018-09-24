Специалисты считают, что у Украины нет флота

Москва, , 14:16 — REGNUM Проход украинских военных кораблей через российскую экономическую зону не является нарушением. Об этом 24 сентября заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На прошлой неделе корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины прошли вдоль побережья Крыма, в том числе по исключительной экономической зоне России. 23 сентября они миновали Керченский мост.

Украинское судно «Донбасс» Ненашев назвал «пээмкой» — плавмастерской (ПМ):

«Стоит токарный станок внутри, стоит другое оборудование для ремонта. И называют «корабль управления». Тот, кто не служил на флоте, может еще на это повестись».

По его словам, то, что корабли прошли по экономической зоне России не является ЧП и вообще нарушением. Опасаться, скорее, следовало провокаций, учитывая ветхое состояние техники.

«50 лет этому судну. 50 лет, вдумайтесь! Они могли придумать, что им днище протаранили», — предположил Ненашев.

По оценке капитана 1-го ранга запаса, сейчас у Украины нет флота.

«И не будет, как его нет у Болгарии, Румынии, если американцы секонд-хенд не сбросят».

Добавим, украинские суда сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина пытается усилить военное присутствие в Азовском море. Предполагается создание корабельно-катерной группировки.