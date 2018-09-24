В мэрии Парижа выбрали нового первого заместителя главы города

Париж, , 13:50 — REGNUM Избранные должностные лица Парижа в понедельник, 24 сентября, проголосовали за состав нового исполнительного органа, одобрившего кандидатуру Эммануэля Грегуара в качестве нового первого заместителя мэра города Парижа после громкой отставки на прошлой неделе Бруно Жульярда, сообщает Europe1.

Спустя тридцать минут голосования мэр Парижа Анна Идальго объявила о результатах выборов. 79 голосов из 83 проголосовали за Эммануэля Грегуара. Избранные должностные лица также проголосовали за назначение Карен Тайб в качестве помощника по вопросам наследия.

«Притворное голосование», — заявили в партии «Республиканцы», которые отказались участвовать в тайном голосовании, осуждая «фальшивую демократию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель мэра Парижа Бруно Жульярд объявил 17 сентября, что покинет команду мэра Анны Идальго, критикуя некоторые политические решения.

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