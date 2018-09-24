Киев: Как обуздать Венгрию? Натравим на нее Францию и Германию!

Киев, , 14:00 — REGNUM На Украине эксперты и политики обсуждают очередное обострения отношений Киева и Будапешта из-за «паспортного» скандала.

Напомним, что ранее в украинских СМИ появилась подкрепленная видео информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г. Берегово (Закарпатская область Украины). На видео видно, что после принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

19 сентября глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что Киев готов выслать венгерского консула.

«Скажу (главе МИД Венгрии), что консулу нечего там делать, пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште», — заявил глава украинской дипломатии.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт обязательно даст пропорциональный ответ, если украинская сторона вышлет из страны венгерского консула.

Близкий к администрации Порошенко политолог и журналист Тарас Березовец сегодня, 24 сентября, задается вопросом «как обуздать Венгрию?» и предлагает не пытаться решить проблему самостоятельно, а «натравить» на Венгрию лидеров ЕС.

«Франция и Германия крайне раздражены уровнем венгерского национализма и нежеланием поддерживать общеевропейскую политику в отношении мигрантов. Что уже привело к введению первого этапа санкций на уровне Европарламента», — отмечает он.

Также Березовец считает, что венгры десятилетиями проводят «симметричную украинской дискриминационную политику» в отношении Словакии и Румынии.

«Поэтому план относительно противодействия ползучей «венгризации» должен быть трехсторонним с участием правительств Украины, Словакии и Румынии, которые выступают нашими естественными союзниками, не говоря о том, что это может поддержать Брюссель», — отмечает эксперт из лагеря президента Украины.

Также он призывает не затягивать с высылкой сотрудников консульства Венгрии в Берегово, ибо видео с раздачей паспортов это переход «красной линии».

«Да, будет ответная высылка украинских дипломатов, но это необходимый шаг. Наконец, нужно сократить количество консульств Венгрии, в частности, то же консульство в Берегово, ибо по соседству находятся сразу 3 других — во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде… Ситуация со стороны Венгрии настолько вызывающая, что на более низком уровне украинско-венгерские отношения не были никогда. Венгрия на государственном уровне блокирует программы сближения Украины и НАТО, заигрывает с Кремлём и добивается смягчения и даже отмены антироссийских санкций. И пришло время указать соседям на это, проведя соответствующие «красные линии», — резюмирует Березовец.

ИА REGNUM напоминает, что первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ранее заявила о намерениях провести в парламенте Украины дебаты в связи с появившейся информацией выдаче венгерских паспортов в Закарпатье. Также она потребовала «жесткой реакции» МИД Украины и СБУ, заявив о «реальной угрозе национальной безопасности государства». Геращенко также отметила, что украинская сторона расценивает определенные заявления некоторых венгерских высокопоставленных должностных лиц «как недопустимые, как скрытые территориальные претензии к Украине».