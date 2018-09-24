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Украина расширила список лиц, угрожающих нацбезопасности

Политика

Украина регулярно запрещает въезд на территорию страны культурным деятелям и политикам

Киев, 24 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Список лиц, которые создают «угрозу» национальной безопасности Украины, расширен за счет политологов и писателей. Об этом сообщает министерство культуры Украины.

Так, в обновленный список вошли: политолог Ростислав Ищенко, писатель Анатолий Терещенко, политолог Александр Дугин и писатель Михаил Поликарпов.

«Список лиц … составляет министерство культуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ», — говорится в сообщении.

Напомним, Украина регулярно запрещает въезд на территорию страны культурным деятелям и политикам, «угрожающим нацбезопасности» Украины.

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