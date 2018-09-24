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В Боснии задержали двух вооруженных мигрантов

Политика

Подробности пока неизвестны

Сараево, 24 сентября 2018, 13:37 — REGNUM  Правоохранительные органы Боснии арестовали двух мигрантов из Сирии и Алжира, обнаружив у них огнестрельное оружие, сообщает 24 сентября Reuters.

«Во время нескольких рейдов полиция обнаружила винтовку, четыре пистолета с глушителем и боеприпасами», — говорится в заявлении представителей правоохранительных органов.

Более подробная информация не сообщается. Задержанные мигранты были доставлены в полицейский участок города Сараево, где будут ожидать судебного решения по их делу.

Напомним, порядка 15 тыс. мигрантов прибыло в 2018 году в Боснию, большая часть из которых в последствие перебралась на территорию Евросоюза. Однако некоторые из них осели в Балканском государстве.

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