Израиль будет и дальше наносить удары по Сирии, несмотря на гибель Ил-20

Иерусалим, , 13:33 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что 23 сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман сделал заявление о том, что Израиль продолжит военные действия внутри Сирии, несмотря на недавнюю гибель российского разведывательного самолета Ил-20 17 сентября.

Он сказал, что после данного случая ничего не изменилось и не изменится, это политика Израиля. Кроме этого он отметил, что главной заботой Израиля является деятельность Ирана в Сирии, в том числе поставки оружия таким поддерживаемым Тегераном группировкам, как «Хезболла».

Либерман также категорически заявил, что «мы не позволим превратить Сирию в главный иранский военный объект против израильского государства. Мы продолжаем действовать… и у нас есть все необходимые средства и возможности для этого».

По словам Либермана, израильские военнослужащие продолжают возлагать надежды на хорошую связь, которую они установили с российскими воинскими подразделениями в Сирии три года назад, чтобы избежать потенциальных конфликтов.

Обращаем внимание, что сегодня, 24 сентября, выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В своем выступлении он назвал ряд стратегических мер, которые будут приняты для того, чтобы трагедия с российским Ил-20 не повторилась.

Данные меры определены по прямому поручению Владимира Путина. В числе них: поставка сирийским вооруженным силам ЗРК С-300, автоматизированных систем управления ПВО, аналогичных стоящим на вооружении ВС РФ. Кроме этого, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря силы и средства РЭБ будут подавлять спутниковую навигацию, бортовые РЛС и системы связи боевой авиации, которая атакует цели на территории Сирии.

Следует отметить, что при полной реализации данных мер Израилю будет крайне сложно продолжать свои агрессивные действия в отношении Сирийской Арабской Республики.