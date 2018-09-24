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Председатель Орловского облсуда покинул должность

Политика

Он назначен на пост председателя Саратовского облсуда

Орел, 24 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  Федор Телегин покинул пост председателя Орловского областного суда, сообщила 24 сентября пресс-служба облсуда.

Указом президента Владимира Путина Телегин назначен на должность председателя Саратовского областного суда сроком на шесть лет.

Телегин — уроженец Саратовской области, там же получил и юридическое образование, начал карьеру в прокуратуре, затем — в судебной системе, в том числе с 2006 по 2011 годы был зампредседателя Саратовского облсуда.

Пост председателя Орловского облсуда занял в октябре 2011 года. В мае 2018 года высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала кандидатуру Телегина президенту Владимиру Путину для назначения на новую должность.

Как отмечают местные СМИ, на фоне информации об уходе Телегина в регионе был вынесен целый ряд оправдательных приговоров. Нескольким фигурантам коррупционных дел мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на несвязанную с лишением свободы, отмечают «Орловские новости».

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