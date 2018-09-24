Глава Тувы надеется сохранить «нити добрососедства» с Хакасией

Кызыл, , 13:21 — REGNUM Хакасия — равноправный участник трёхстороннего соглашения «Енисейская Сибирь», в связи с этим глава Тувы Шолбан Кара-оол надеется сохранить «нити добрососедства» с этим регионом, где сейчас происходят «политические баталии».

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«Надеюсь, что за политическими баталиями в Хакасии, где в самом разгаре выборы главы республики, никому в голову не придёт «выплеснуть вместе с водой ребёнка». Ведь это не просто регион-сосед, с которым Туву связывают тысячи нитей добрососедства, а равноправный участник трехстороннего соглашения «Енисейская Сибирь» — важнейшего для Красноярского края и двух наших республик проекта, который должен определить направление развития на десятилетия вперед», — написал глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Хакасией с 2009 года руководит единоросс Виктор Зимин. 9 сентября 2018 года в республике состоялись выборы губернатора. Зимин, получив 32,42% голосов, проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, чей результат — 44,81%.

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И так как ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, 23 сентября в регионе должен был состояться второй тур губернаторских выборов. Однако 21 сентября стало известно, что Зимин снимается с выборов. Это решение он объяснил тем, что не хочет допустить раскола в Хакасии.

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Теперь второй тур должен состояться 7 октября. В нём должны принять участие коммунист Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%).

Шолбан Кара-оол напомнил, что в Кызыле вскоре пройдёт заседание совета межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение», где планируется подписание важных соглашений, в том числе «с Хакасией и Кемеровской областью важнейшие документы о строительстве новой дороги до Новосибирска».

«Распрямим большой дорожный крюк. Особое внимание будет уделено развитию транспортного сообщения из Красноярского края, Хакасии и Тувы в Монголию и Китай. С выходом на глобальные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона качество социально-экономического развития наших регионов выйдет на принципиально новый уровень. Верю и надеюсь, что на всех направлениях Хакасия, как крепкое звено, всегда с нами. Будем работать вместе!» — резюмировал Кара-оол.

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