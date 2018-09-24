Москва, 24 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- Россия может перебросить в Сирию систему ПВО С-300;
- Россия в силах самостоятельно достроить «Северный поток — 2»;
- Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от должности;
- Как Киев борется с Россией на восточном фланге НАТО;
- Владимирское облправительство станет народным.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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