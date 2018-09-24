Порошенко назвал возможные сроки внесения изменений в конституцию Украины

Киев, , 13:13 — REGNUM Изменения в конституцию Украины, касающиеся закрепления евроатлантического курса государства, могут в ближайшее время рассмотреть в первом чтении в Верховной раде. Об этом сообщил 24 сентября президент Украины Петр Порошенко на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины.

По его словам, парламент Украины уже на следующей сессии сможет приступить к рассмотрению законопроекта и проголосовать за него.

При этом Порошенко добавил, что на данный момент судьба законопроекта зависит от Конституционного суда.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в интервью Rheinische Post заявил, что Украина играет ключевую роль в «сдерживании» России на восточных рубежах Североатлантического альянса.

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