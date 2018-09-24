СБУ вызвала Жириновского на допрос

Киев, , 13:08 — REGNUM Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос, сообщает 24 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, допрос будет проводится 27 сентября в 09:00 в Киеве.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева дал генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) разрешение начать уголовное дело против Жириновского и еще двух депутатов Госдумы. Лидер ЛДПР обвиняется в создании в апреле 2014 года «организованной группы» из депутатов Госдумы и членов ЛДПР, которая собирала средства на поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).