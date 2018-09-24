Понедельник, 24 Сентября 2018 года
14:22:16 МСК

СБУ вызвала Жириновского на допрос

Политика

Киевская хунта обвиняет российского политика в поддержке ДНР и ЛНР

Киев, 24 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос, сообщает 24 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, допрос будет проводится 27 сентября в 09:00 в Киеве.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева дал генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) разрешение начать уголовное дело против Жириновского и еще двух депутатов Госдумы. Лидер ЛДПР обвиняется в создании в апреле 2014 года «организованной группы» из депутатов Госдумы и членов ЛДПР, которая собирала средства на поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить